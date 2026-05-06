Mabel Cupet Sevilla, 06 MAY 2026 - 13:44h.

La mujer habría trasladado en 2021 a su hija, entonces de ocho años, desde los Países Bajos hasta España sin el consentimiento del padre

La niña, de 14 años, ya ha sido trasladada de regreso a su país en cumplimiento judicial

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La Policía Nacional ha detenido en una zona aislada de la Alpujarra granadina a una mujer de 43 años, de nacionalidad holandesa, acusada de un presunto delito de sustracción internacional de menores. La arrestada habría trasladado en 2021 a su hija, entonces de ocho años, desde los Países Bajos hasta España sin el consentimiento del padre.

La intervención policial ha permitido poner fin a una situación que se prolongaba desde hace cuatro años y que había motivado la emisión de una orden internacional de detención por parte de las autoridades neerlandesas.

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Una huida iniciada en 2021

Los hechos se remontan al año 2021 cuando la mujer decidió abandonar su país de residencia junto a su hija menor, sin autorización del progenitor. Esta acción dio lugar a un procedimiento judicial en los Países Bajos que culminó con la activación de mecanismos internacionales de búsqueda.

A través de la Oficina Sirene, se emitió una alerta de detención y extradición, al tiempo que las investigaciones apuntaban a España como posible destino. El caso pasó entonces a manos de la sección de fugitivos de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía Judicial.

Localización en Granada

Las pesquisas condujeron hasta la provincia de Granada, donde se sospechaba que la mujer había formado una nueva familia. Ante esta situación, se solicitó la colaboración de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (U.F.A.M) de la capital granadina.

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La investigación resultó compleja, ya que la sospechosa habría adoptado diversas medidas para evitar ser localizada, como figurar empadronada en otra provincia o mantener a la menor fuera del sistema educativo, pese a contar ya con 14 años.

Dispositivo policial en la Alpujarra

Finalmente, gracias a labores de vigilancia y medios técnicos, los agentes lograron ubicar a la familia en una zona apartada de la Alpujarra. Para la intervención, contaron con el apoyo de la Guardia Civil, conocedora del terreno.

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El operativo culminó con la entrada en la vivienda, donde fueron localizadas la madre, la menor sustraída y un segundo hijo de dos años. Poco después llegó la actual pareja de la detenida, que quedó a cargo del menor tras la actuación policial.

Retorno de la menor a su país

La adolescente fue trasladada de forma provisional a un centro de protección de menores en Granada, mientras que la madre fue puesta a disposición judicial en la Audiencia Nacional. Posteriormente, quedó en libertad con medidas, tras acordarse el regreso de la menor a los Países Bajos en cumplimiento de la sentencia dictada en su país de origen.

Días después, y en coordinación con autoridades y servicios sociales neerlandeses, agentes de la U.F.A.M acompañaron a la menor hasta el aeropuerto de Málaga, desde donde viajó de regreso a su país, poniendo fin al proceso y restableciendo la situación legal.