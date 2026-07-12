Un médico que se encontraba fuera de servicio en el lugar de los hechos ha prestado una primera atención a los dos heridos

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AlmeríaDos personas han resultado heridas de carácter leve este domingo en un accidente sufrido por un vehículo del Plan Infoca, dispositivo andaluz contra los incendios forestales, en el término municipal de Bédar (Almería), según ha informado el centro coordinador de emergencias 112.

El siniestro se ha registrado a las 18:55 horas a la altura del kilómetro tres o cuatro de la carretera AL-6109, en la rambla de Las Norias de Bédar, una vía que ha quedado cortada al tráfico a consecuencia del suceso.

Un médico que estaba fuera de servicio ha atendido a los dos heridos

El 112 recibió el aviso por parte de efectivos de los Bomberos del Levante, quienes alertaron del accidente del vehículo perteneciente al dispositivo de extinción de incendios y solicitaron el envío de sanitarios.

Un médico que se encontraba fuera de servicio en el lugar de los hechos ha prestado una primera atención a los dos heridos, a la espera de la llegada de los equipos sanitarios que han sido movilizados hasta la zona. De momento, se desconocen las causas que han provocado el accidente de tráfico.

Ahora, las tareas de parte de los efectivos se centran en retirar todo el material del camión siniestrado para que el vehículo pueda ser recogido de la zona