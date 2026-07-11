El siniestro vial entre la moto y un coche ocurrió poco antes de las 15:52 horas en el acceso de la carretera SO-811

Hospitalizada en Burgos, finalmente la víctima ha fallecido este 11 de julio por la gravedad de las lesiones sufridas

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SoriaUna asturiana de 24 años ha muerto este 11 de julio tras sufrir un accidente de moto cuando se encontraba en el recinto del Motorbeach Festival que se celebra en Vinuesa (Soria).

Así lo han confirmado desde la Subdelegación del Gobierno en la provincia, detallando que era natural de Asturias. Resultó herida "muy grave" este 10 de julio al colisionar su motocicleta con un turismo.

En concreto, el siniestro vial se produjo minutos antes de las 15:52 horas. Emergencias recibió el aviso del choque en un tramo del circuito donde está el acceso de la carretera SO-811.

Ha muerto horas después del suceso

Hasta allí se movilizaron de inmediato agentes de Guardia Civil y sanitarios. La chica estaba inconsciente y fue evacuada de urgencia en un helicóptero medicalizado e ingresó en el Hospital de Burgos.

Lamentablemente, debido a la gravedad de las heridas o lesiones que tenía como consecuencia del accidente, ha terminado falleciendo horas después.