Iván Sevilla 11 JUL 2026 - 12:47h.

El accidente de tráfico se registró pasadas las 8 horas en la carretera provincial MA-4106 por causas desconocidas

Después de salirse de la vía, el turismo en el que viajaba el sexagenario quedó volcado y él falleció en su interior

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MálagaUn conductor de 61 años ha muerto este 11 de julio en un accidente de tráfico al desviarse su coche y volcar cuando viajaba por el término municipal de Canillas de Aceituno (Málaga).

Según ha precisado el 112 de Andalucía, el siniestro vial se conoció pasadas las 8 horas cuando alguien llamó a emergencias para avisar de que había visto un turismo volcado en la carretera provincial MA-4106.

Hasta el lugar se movilizaron equipos de bomberos del parque de Vélez-Málaga, sanitarios del 061 y agentes de Guardia Civil de Tráfico, así como personal de mantenimiento de la vía.

Los médicos solo pudieron confirmar in situ el fallecimiento del único ocupante del vehículo, que tuvo que ser excarcelado del interior del automóvil, donde estaba atrapado. Se investigan las causas del suceso.