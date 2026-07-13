Los investigadores creen que podemos estar ante un enfrentamiento vinculado al tráfico de drogas, aunque aún se investigan todas las pistas.

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Samia presenció el asesinato de su esposo, Aymen, de 21 años, el viernes por la noche en el Boulevard Ornano de París. El joven fue asesinado por un hombre de unos cuarenta años del barrio, que sigue prófugo. Ambos decidieron pasar la noche en un restaurante tunecino y estaba viviendo una gran velada en la terraza del mismo. De repente apareció en escena un hombre con un cuchillo. Y un enfrentamiento que terminó con la muerte de Aymen en plena calle tras ser apuñalado en el corazón. Su suegra también estaba presente. Antes de perder el conocimiento, Samia habría pedido auxilio para pedir que se protegiera a su cónyuge.

Samia, embarazada de tres meses, fue testigo del horror de ver a su pareja asesinada ante sus ojos. "Iba a ser padre", repite en Le Parisien. Aymen había nacido en Orán, Argelia, y vivía en Francia desde los 18 años. El presunto autor, aún siendo buscado, es presentado como un hombre de aproximadamente 45 años, de origen marroquí, que vive cerca del lugar del crimen con su familia.

Los investigadores creen que podemos estar ante un enfrentamiento vinculado al tráfico de drogas, una pista que aúnno es oficial. El sospechoso sería conocido localmente por la reventa de estupefacientes, según algunos medios locales franceses. La prioridad de los investigadores es encontrar a su presunto asesino.