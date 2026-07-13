El Míster Universo Lenin Peña encontró el cuerpo de su novio tras una búsqueda de 17 días entre los escombros del edificio donde vivían juntos

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VenezuelaLas autoridades venezolanas elevaban este domingo a casi 4.500 las víctimas mortales derivadas de los devastadores terremotos registrados en el centro de la costa del país el pasado 24 de junio.

Detrás de esas cifras hay miles de historias, como la de Yordy Paredes, novio del Míster Universo Venezuela 2025, que pasó 17 días buscándole entre los escombros hasta que finalmente confirmó la trágica noticia al hallar su cadáver.

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El Míster, Lenin Peña, ha podido despedirse de su pareja en el funeral de este domingo en Caracas, done se han vivido momentos de auténtica emoción y tristeza.

Ya son casi 4.500 los fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

Las autoridades venezolanas han elevado a casi 4.500 las víctimas mortales derivadas de los devastadores terremotos registrados en el centro de la costa del país el pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene, al igual que en los últimos partes oficiales, en 16.740 personas.

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El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado este sábado en redes sociales de que son concretamente 4.490 las personas que han perdido la vida por causa de los referidos seísmos --157 más que en el balance anterior-- y a 16.740 las víctimas heridas tras los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

Las víctimas incluyen, a su vez, 19.583 personas que están alojados en refugios provisionales, según las autoridades del país, que han informado a su vez de que han atendido a 120.794 familias, rescatando a 6.462 personas, y repartido más de 9.995 toneladas de alimentos.

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En estos momentos se encuentran desplegados 2.422 rescatistas internacionales --un millar menos que el viernes-- y hay 32.401 efectivos movilizados para hacer frente a los estragos causados por las fuertes sacudidas, a las cuales han seguido 1.222 réplicas, de acuerdo con el último parte oficial de Caracas.