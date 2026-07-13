El presidente de España ha viajado hasta el punto cero de los incendios de Los Gallardos, Almería

Carlos Franganillo, al mando de un informativo especial que analizará el incendio de Los Gallardos desde la zona 0

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AlmeríaEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la colaboración entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería y los ayuntamientos afectados por el incendio declarado la pasada semana en esta provincia, que se ha cobrado la vida de 13 personas.

En una declaración a los medios de comunicación, Sánchez se ha congratulado de la "unidad" y "coherencia" en la lucha contra el fuego que ha abarcado a "todos", desde los alcaldes a la diputación, la Junta y la Administración General del Estado, algo que "demandan los ciudadanos" y es "la forma más eficaz de luchar contra una crisis de protección civil", ha señalado.

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El jefe del Ejecutivo ha felicitado por su trabajo a todos los "servidores públicos", así como a quienes lo hacen en las ONG y han estado ayudando estos días a los vecinos afectados por el incendio, quienes "se juegan la vida" por ayudar a los ciudadanos, ha dicho.

Moreno pide concienciación ciudadana ante el efecto "muy importante" que el "cambio climático" genera en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha abogado este lunes por que la ciudadanía se conciencie y tenga "sensibilidad" en relación a los efectos que el "cambio climático" genera en la comunidad autónoma que gobierna, donde está teniendo un efecto "muy importante".

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Así lo ha manifestado el presidente andaluz al hilo del incendio forestal declarado el pasado jueves en Los Gallardos (Almería) que ha ocasionado al menos 13 fallecimientos, y durante su intervención en una comparecencia ante los medios de comunicación en el puesto de mando avanzado dispuesto en Turre (Almería) por este fuego junto al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que ha visitado este lunes dicho punto.

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Juanma Moreno ha subrayado la "dimensión de los problemas" que "está causando el cambio climático como consecuencia de olas de calor y fenómenos extremos" que se viven "no sólo en Andalucía, sino en el conjunto de España y del mundo", según ha puesto de relieve.

El incendio de Los Gallardos, en cifras

La visita de Pedro Sánchez a la zona llega después de que el número de denuncias por desaparición en el incendio forestal originado en Los Gallardos haya aumentado a 10, mientras que la cifra oficial de víctimas mortales se mantiene en 13, tras confirmarse que el último deceso corresponde a una ciudadana inglesa de 93 años.

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Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), el incremento de los desaparecidos se produce tras interponerse una nueva denuncia que afecta a dos personas, y el organismo estima que a corto plazo puedan recibirse más denuncias.

Por su parte, la decimotercera víctima mortal es una mujer de 93 años y origen británico que fue evacuada herida de gravedad y que finalmente ha fallecido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

Salvo este caso hospitalizado, el CID subraya que aún no se puede precisar la identidad ni la nacionalidad de los otros 12 fallecidos hallados en las zonas calcinadas. El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya ha obtenido el perfil genético de todos ellos, siendo la genética el único método primario de identificación viable en este momento.

Para lograr la identificación oficial, las fuerzas de seguridad trabajan en estrecha colaboración con las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido y Francia. El objetivo es obtener los perfiles de ADN de los familiares para realizar el cotejo correspondiente, un proceso que las autoridades confían en resolver en un corto periodo de tiempo.