El exalcalde de Sant Feliu de Guíxols fue arrestado en un hotel de Barcelona

Presuntamente, el político se masturbó en la zona de la piscina de un hotel delante de decenas de personas

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El exdiputado de Junts en el Parlament y exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, ha sido detenido por la Policía Local de Santa Susanna (Barcelona) como presunto autor de un delito de exhibicionismo. Según la investigación, el político, de 54 años, presuntamente se masturbó en la zona de la piscina de un hotel delante de decenas de personas, entre ellas varios niños y adolescentes.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo. De acuerdo con las primeras pesquisas y según recogen medios locales como Ara, Albó habría accedido sin autorización al recinto del establecimiento y se acudió a la piscina. Allí, presuntamente, se tumbó en una hamaca, se bajó los pantalones y comenzó a realizarse tocamientos de carácter sexual a la vista del resto de clientes.

Una joven ha denunciado que el exdiputado la agarró del brazo

La situación provocó momentos de tensión entre los huéspedes, que avisaron al personal del hotel y llamaron a los servicios de emergencia. Además, una joven ha denunciado ante los Mossos d'Esquadra que el exdiputado la agarró del brazo durante el incidente, un incidente que también forma parte de la investigación abierta.

Tras recibir el aviso, la Policía Local detuvo a Albó y lo entregó a los Mossos.