El presunto autor mantenía una relación de afectividad con la víctima y acabó confesando ante los investigadores los hechos y

La mujer hallada muerta en un pozo de Rincón de la Victoria, en Málaga, llevaba tres meses desaparecida

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MálagaEl hombre detenido por presuntamente asesinar a una mujer con la que tenía una relación afectiva, que estaba desaparecida desde marzo y cuyo cuerpo fue hallado el pasado día 1 de julio en Rincón de la Victoria (Málaga), confesó el crimen y que una vez lo hizo decidió trasladar el cadáver por un camino de tierra hasta un paraje rural y una vez allí trató de ocultarlo en el interior de un pozo.

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Así lo han informado este lunes la Policía Nacional y la Guardia Civil en una nota sobre la operación conjunta denominada 'Tatuaje-Jazmines', por la que han resuelto este asesinato y en la que detuvieron a tres personas, entre ellas el presunto autor, que ingresó en prisión provisional, junto a otro detenido; mientras que la tercera arrestada quedó en libertad, aunque investigada.

El presunto autor mantenía una relación afectiva con la víctima

Desde ambos cuerpos han señalado que el presunto autor mantenía una relación de afectividad con la víctima y acabó confesando ante los investigadores los hechos y el lugar donde se habría deshecho del cadáver. El otro hombre detenido supuestamente había participado en la ocultación del cadáver, arrojándolo al interior de un pozo situado en un paraje de difícil acceso y lleno de maleza.

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Las actuaciones de la Guardia Civil se iniciaron cuando un ciudadano facilitó a este cuerpo información que apuntaba a la muerte violenta de una mujer, si bien desde un primer momento, se desconocía el paradero del cadáver y la identidad de la víctima, investigación de la que se hizo cargo el Equipo Mujer Menor (Emume) de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.

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Paralelamente, los agentes de la Policía Nacional pertenecientes al Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga se encontraban inmersos en labores investigativas iniciadas tras la recepción de una denuncia por la desaparición de una mujer de 35 años procedente del barrio malagueño de Ciudad Jardín.

A través de los canales de cooperación de ambos cuerpos policiales, las dos investigaciones convergen, pudiendo constatar que la mujer desaparecida buscada por la Policía Nacional y las informaciones de la Guardia Civil sobre la posible muerte violenta de una mujer, eran la misma persona.

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Trasladó el cadáver por un camino de tierra hasta un paraje natural

Tras el estudio forense del arma con el que el presunto autor agredió a la víctima antes de su fallecimiento y la ubicación de la zona aproximada donde se tuvo certeza de que la desaparecida estuvo por última vez con vida, agentes de ambos cuerpos establecieron un operativo policial conjunto.

En su fase de explotación se llevaron a cabo tres entradas y registros en la localidad del Rincón de la Victoria y la barriada del Palo, procediéndose a la detención de tres personas, entre las que se encontraba el supuesto autor de los hechos, quien tras su confesión guio a los investigadores hasta el lugar donde él y el otro ocultaron el cadáver, siendo estos hechos reconocidos finalmente ante la autoridad judicial.

El autor confeso aportó detalles de los hechos y manifestó que una vez cometió el asesinato decidió trasladar el cadáver por un camino de tierra hasta un paraje rural y una vez allí trató de ocultar el cuerpo en el interior de un pozo.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo Mujer Menor (Emume) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y el Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Málaga y dirigida por la Sección de Violencia Sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Málaga plaza número 4.