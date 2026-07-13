Redacción Euskadi 13 JUL 2026 - 12:46h.

Algunos golpes y hematomas llevaron a los agentes a sospechar que pudiera tratarse de un crimen

El hombre de 47 años llevaba varios días fallecido cuando su cadáver fue localizado en su vivienda de Mundaka

Compartir







BilbaoLlevaba varios días muerto en su casa del municipio costero de Mundaka cuando fue encontrado. Su cuerpo presentaba algunas marcas y hematomas que, sumado al testimonio de algún vecino que escuchó ruidos extraños, hicieron sospechar que este hombre de 47 años pudiera haber sido asesinado.

La investigación de la Ertzaintza para esclarecer las circunstancias de la muerte de este cocinero desvela ahora que no hubo indicios de criminalidad y, por tanto, que no fue asesinado. "No se han apreciado evidencias de que hayan intervenido terceras personas, ni signos que orienten hacia una muerte de carácter homicida", concluyen. Los resultados de las investigaciones ya se han puesto en conocimiento de la familia.

PUEDE INTERESARTE La jueza envía a prisión al detenido por el doble asesinato de María y Patricia en Mijas, Málaga

La víctima fue hallada muerta el domingo 31 de mayo, aunque el análisis forense determinó que el hombre había fallecido varios días antes. En este caso, las piezas no terminaban de encajar y los investigadores del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia (SICTB) entraron en acción.

Investigación abierta

Además de elaborar un perfil detallado de la víctima, de indagar sobre su entorno y sus cuentas bancarias, entre otras cosas, los agentes encargados de la investigación analizaron el lugar en el que apareció el cadáver, la vivienda de la víctima, ubicada en la localidad vizcaína de Mundaka. "Un dato relevante de la investigación, es que el finado, de 46 años y nacionalidad española, sufrió un problema médico la tarde del fallecimiento", han detallado los investigadores.

PUEDE INTERESARTE Investigan el homicidio de un hombre encontrado en el patio de un chalé de una urbanización de lujo en Torrevieja, Alicante

Después de las arduas labores de investigación, los encargados de averiguar lo ocurrido, creen que en la muerte de este hombre no intervino una tercera persona y que, por tanto, no se trata de un crimen. La Ertzaintza ha concluido las investigaciones realizadas en torno a la localización del cuerpo de un vecino de Mundaka, que apareció muerto en su domicilio el pasado mes de mayo sin que se hayan encontrado indicios de que su muerte haya sido provocada por terceras personas.