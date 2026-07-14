Investigan la muerte a puñaladas de un hombre en el barrio madrileño de Las Tablas

La Policía investiga la muerte a puñaladas de un hombre de 37 años en el barrio madrileño de Las Tablas

Los Bomberos han encontrado al varón inconsciente en el suelo de la cocina, con múltiples heridas de arma blanca

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MadridLa Policía Nacional investiga la muerte a puñaladas de un hombre de mediana edad en un domicilio del barrio de Las Tablas, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, que ha tenido lugar este martes.

Según ha informado la Policía Nacional, los agentes han recibido a las 09:50 horas una llamada por un olor muy fuerte a un producto químico, y, tras acceder al interior de la vivienda por una ventana, los Bomberos han encontrado al varón inconsciente en el suelo de la cocina, con múltiples heridas de arma blanca en varios puntos de su cuerpo.

Se ha encontrado un cuchillo de cocina en el suelo

Fuentes próximas a la investigación han explicado a EFE que el olor que habían notado los vecinos era gas pimienta, y que en el interior de la vivienda se ha encontrado un cuchillo de cocina en el suelo.

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La víctima es un varón de 37 años de edad y de nacionalidad española, que cuando han llegado los servicios sanitarios del Samur se encontraba en parada cardiorrespiratoria; se le aplicaron maniobras de reanimación que no consiguieron salvar su vida, según las mismas fuentes.

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Hasta el lugar de los hechos han acudido sanitarios del SAMUR-Protección Civil, así como los Bomberos de la Comunidad de Madrid, mientras que el Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.