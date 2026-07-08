Manuel Pimentel 08 JUL 2026 - 10:19h.

Los cadáveres hallados tras el incendio presentaban signos de violencia

Se baraja que el fuego podría haber sido provocado para intentar ocultar el doble crimen

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MálagaLa Guardia Civil investiga la muerte a puñaladas de una mujer de 61 años y su hija de 31 cuyos cadáveres han sido localizados tras el incendio esta madrugada de una vivienda situada en el núcleo urbano de La Laguna de Mijas, Málaga.

Aunque la investigación está en una fase inicial, la principal hipótesis señala que el fuego podría haber sido provocado para intentar ocultar el doble crimen aunque, según ha informado la benémerita a Informativos Telecinco, de momento no se descarta ninguna hipótesis.

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Los vecinos alertaron a los servicios de Emergencias

El suceso ha tenido lugar durante la madrugada de este miércoles cuando, sobre las 2:15 horas, la Sala del 112 ha recibido el aviso de los vecinos por fuego y humo en una vivienda ubicada en la Calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas. Seguidamente, se han movilizado a los Bomberos de Mijas, al 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Una vez extinguido el fuego y realizada la inspección ocular del lugar, han sido hallados los cuerpos sin vida de las dos víctimas. Tras el lavantamiento de los cadáveres, la Guardia Civil ha confirmado que presentaban signos de violencia.

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Ninguna de las dos mujeres fallecidas figura en el sistema VioGén por violencia de género y los agentes intentan determinar si en el doble crimen podría haber participado alguna persona cercana al entorno de las víctimas.

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Los cuerpos de las fallecidas ya han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se les realizará la correspondiente autopsia que determine las causas exactas de las muertes.