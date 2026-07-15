Buscan a Arturo, un niño de ocho años desaparecido desde el 9 de julio en Zaragoza

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha emitido una alerta de búsqueda por la desaparición del pequeño en Zaragoza

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El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha emitido una alerta de búsqueda por la desaparición de Arturo A.R., un niño de ocho años visto por última vez en Zaragoza.

Tal y como informa el organismo en redes sociales, el pequeño fue visto por última vez el pasado 9 de julio.

Para ayudar en la búsqueda y localización del pequeño, el CNDES ha aportado una descripción física del desaparecido. Arturo A.R. es de constitución física normal, mide 1,30 metros y tiene los ojos marrones y el pelo de color negro.

El CNDES pide colaboración

Desde el CNDES piden la colaboración ciudadana para resolver estas desapariciones. En caso de contar con información, se pide llamar al 091 de la Policía Nacional o al 062 de la Guardia Civil. También se puede contactar por correo electrónico en esta dirección: colaboracion-cndes@interior.es.