Iván Sevilla 12 JUL 2026 - 15:37h.

La octogenaria, que "habla muy poco español", fue vista por última vez el sábado 4 de julio en El Pozuelo

Piden ayuda ciudadana para localizar a Astrid Blanche, de pelo canoso, con gafas graduadas y ojos azules

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HuelvaPreocupación máxima en Zalamea la Real (Huelva), donde siguen buscando a una vecina llamada Astrid, alemana de 84 años desaparecida desde hace ya más de una semana y que "tiene deterioro cognitivo".

Así lo han asegurado desde la ONGD Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía, que difundió un cartel con información sobre la anciana. Recordamos que también buscan en Almería al menor Soufiane.

La octogenaria fue vista por última vez el sábado 4 de julio, cuando se le perdió el rastro en la zona rural de El Pozuelo, donde reside. Su caso está catalogado como de "alta vulnerabilidad" por su estado de salud.

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Según los datos que se han compartido de ella en redes sociales para que ayude a encontrarla, mide 1,67 metros de estatura y pesa unos 60 kilogramos. Su complexión física es normal.

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Con cabello blanco canoso recogido en una trenza, también destacan sus ojos azules. Lleva gafas graduadas y sus apellidos son Blanche Zinetti. Han pedido colaboración ciudadana para dar con su paradero.

Astrid "habla muy poco español"

Igualmente, la ONGD Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía ha precisado que Astrid "habla muy poco español", ya que su "idioma natal es el alemán".

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La Asociación SOS Desaparecidos publicó la fotografía de su rostro, al igual que lo hizo el Ayuntamiento de Zalamea la Real, para solicitar difusión y ayuda a la sociedad para localizarla cuanto antes.

Si alguien la ha visto o la ve, debe comunicar de inmediato su ubicación a la Policía Local (contactando al 673707184 o 651842095), llamando al 112 o al número de teléfono 868286726. Es fundamental avisar rápido.

Desde el consistorio organizaron las últimas batidas con voluntarios los días 9 y 10 de julio, sin éxito. Agentes de Guardia Civil y miembros de Protección Civil coordinaron el operativo de búsqueda "meticulosa".