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Un incendio forestal moviliza a doce dotaciones terrestres y tres medios aéreos en Sant Quirze Safaja, en Barcelona

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Los Bombers de la Generalitat han desplegado un amplio dispositivo para frenar el avance del incendio en Sant Quirze Safaja. Europa Press
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Doce dotaciones terrestres y tres medios aéreos de los Bombers de la Generalitat trabajan desde primera hora de la tarde de este miércoles en un incendio forestal declarado en Sant Quirze Safaja, en Barcelona.

Los servicios de emergencias recibieron el aviso del fuego a las 15:03 horas y desplegaron un amplio dispositivo para tratar de frenar su avance.

El incendio ha saltado la carretera

Según las primeras informaciones, las llamas habrían cruzado la carretera que une Centelles con Sant Feliu de Codines, lo que ha provocado la aparición de varios focos secundarios y ha complicado las tareas de extinción.

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Los efectivos trabajan para evitar que estos nuevos focos favorezcan la propagación del incendio hacia otras zonas forestales. En estos momentos, los Bomberos están priorizando las labores de extinción en el flanco izquierdo del incendio, considerado el punto más delicado del operativo.

El objetivo es contener el avance del fuego y evitar que las llamas ganen intensidad o afecten a una superficie mayor. Fuentes de los Bombers de la Generalitat han explicado que se está valorando el confinamiento preventivo de los vecinos de la zona de Sant Quirze Safaja.

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En caso de que finalmente se adopte esta medida, las autoridades avisarán a la población a través de los canales habituales de emergencia. Por el momento, el incendio continúa activo y los equipos de extinción siguen trabajando para estabilizar la situación.

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