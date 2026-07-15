Una madre, detenida en Pensilvania tras no prestar auxilio a su hija de 8 años tras tomar lejía y maltratarla

Lisa Miller, de 60 años, no buscó atención médica después de que su hija presuntamente tomara lejía.

Mueren una madre y sus dos hijos menores ahogados mientras se bañaban en la presa del Roncal, en Navarra

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Lisa Miller, de 60 años, no buscó atención médica después de que su hija presuntamente tomara lejía. Al contrario, cogió el coche para llevarse a su hija y encerrarla en casa.

Afortunadamente, los hechos ocurrieron en un camping en Virginia Occidental por lo que una familia, que se percató del mal estado de la pequeña, llamó al 112. Cuando el coche de la madre fue localizado, la menor tenía convulsiones. Fue trasladada al hospital en helicóptero. Ahora se encuentra en un hospital con respiración asistida.

Los hechos han desvelado más cosas. En el coche fueron encontradas correas de perro con las que presuntamente ataba a la pequeña que tenía moratones por todo el cuerpo. Su hermano, de 15 años, pidió a su madre que llevara a su hermana a un hospital, pero esta no le hizo caso. El propio hermano es el que ha confesado a las autoridades el maltrato de su madre.

Miller ha sido acusada de poner en peligro el bienestar de un menor. Se encuentra detenida en la prisión del condado de Fayette.