Finalmente, se ha impuesto la tesis de la Fiscalía que solicitaba una condena por homicidio frente a la acusación particular que pedía prisión permanente revisable por asesinato

Un juzgado popular dictaminará si el crimen del logopeda en Valencia fue un asesinato o un homicidio

Compartir







La Audiencia de Valencia ha condenado a trece años y medio de prisión a Manuel Ruiz Beltrán por estrangular a su hermana de 61 años hasta causarle la muerte por una discusión por un recibo de la luz de "41 cochinos euros", como lo calificó el reo, según ha adelantado Levante-Emv.

El crimen se produjo durante la noche del 28 de febrero de 2024 en el domicilio familiar, situado en la calle Brasil, en el barrio de l'Olivereta de Valencia. La sentencia se ha dado a conocer tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular.

La sentencia también ha recogido una indemnización para la hija de la víctima de 50.0000 euros, frente a los 100.000 que pedía la Fiscalía y la acusación popular.

Homicidio o asesinato

Durante el juicio, los miembros del jurado debían de determinar si el crimen de Manuel Ruiz constituía un homicidio, como sostenía la Fiscalía, que pedía 15 años de cárcel, o un asesinato, como defendía la acusación particular que pedía la prisión permanente revisable.

PUEDE INTERESARTE Declaran culpable al autor de la muerte de Francis, un joven cuyo cadáver estuvo enterrado más de dos años en una finca de Madrid

El día de los hechos, María, una mujer de 61 años fue estrangulada con el cordón de unas llaves hasta la muerte por su hermano en la vivienda que había sido de los padres de ambos y que compartían por la precaria situación económica de los hermanos. La acusación particular sostenía que la víctima no pudo defenderse, lo que añadía alevosía al homicidio convirtiéndolo en asesinato, y que la mujer era especialmente vulnerable, ya que estaba en tratamiento de quimioterapia tras haber sufrido tres operaciones para combatir un cáncer de vejiga. Finalmente, se impuso la tesis de la Fiscalía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Audiencia, además, ha condenado al hombre a 14 años y medio de alejamiento de la hija de la fallecida y prohibición de comunicación con ella a cumplir cuando salga de prisión, así como 10 años de libertad vigilada.