El acusado ha acudido a la Ciudad de la Justicia de Valencia para concretar los delitos a los que se enfrenta y para que las partes soliciten las diligencias de investigación oportunas

El crimen del logopeda de Valencia: cronología, versión del presunto asesino y la investigación por supuesto abuso sexual

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Un mes después de su crimen, David G. S., el hombre que confesó haber matado a navajazos al logopeda de su hijo en Valencia después de presuntamente haberlo sorprendido abusando del pequeño de 3 años, ha sido trasladado ese miércoles desde la prisión de Picassent a la Ciudad de la Justicia de Valencia para asistir a una comparecencia con el fin de concretar los delitos a los que se enfrenta y para que las partes soliciten las diligencias de investigación oportunas, según ha adelantado Las Provincias.

El acusado será juzgado por un jurado popular que será el encargado de dictaminar si se fue un asesinato o un homicidio, es decir, si la víctima tuvo posibilidad de defensa o no, y si cabe aplicar algún atenuante, aunque por el momento no ha elementos que apoyen la versión del detenido.

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La Policía, por su parte, continúa con la investigación, para determinar si realmente existió una agresión sexual o si el padre actuó por un malentendido o por otros motivos, analizando su entorno y los dispositivos electrónicos del logopeda. El juzgado, en este sentido, ha limitado a los investigadores el acceso esos dispositivos electrónicos a aquellos aspectos que afecten únicamente al caso para evitar una investigación prospectiva del fallecido. Mientras que tanto la defensa del detenido como la acusación particular se han mostrado a favor del volcado de estos dispositivos, unos para que se puedan encontrar indicios que refrenden su versión de los hechos, y otros convencidos de que no se va a encontrar ningún contenido pedófilo y así limpiar la memoria del fallecido.

Media docena de puñaladas

El crimen de Vicent se produjo el pasado lunes 15 de junio en el barrio valenciano de Marxalenes. El homicida confeso, David G. S. de 24 años y sin antecedentes, asestó a Vicent, el logopeda de su hijo, media docena de puñaladas con una navaja de 15 centímetros de hoja causándole heridas mortales. Él mismo se presentó en la comisaría de la localidad de Burjassot (Valencia) para confesar el crimen. Allí relató a los agentes su versión de lo ocurrido. El padre del menor aseguró que apuñaló al logopeda al acceder a la clínica, tras escuchar un grito del pequeño, y encontrarlo con el pantalón bajado y el pañal desabrochado, por lo que pensó que había abusado de él.

En ese momento, el detenido asegura que le dijo al logopeda que le entregaba las grabaciones de las cámaras de seguridad o lo mataba allí mismo. Y así lo hizo, aunque en la clínica no había ninguna cámara ni ningún sistema de videovigilancia.