La Policía Nacional baraja que el asesino del gas pimienta matase a Facundo motivado por celos

El crimen del asesino del gas pimienta: Facundo, un ingeniero muerto al recibir 14 puñaladas en su casa de Las Tablas, Madrid

Compartir







MadridLa investigadores de la Policía Nacional continúa recabando testimonios de los vecinos, conocidos y allegados de Facundo, el ingeniero de 37 años asesinado en el barrio madrileño de Las Tablas. La víctima se llamaba Facundo y era un hombre español de origen argentino, ingeniero de profesión, que tenía afición por los viajes y no contaba con antecedentes penales y que fue hallado sin vida el pasado martes 14 de mayo en su domicilio situado en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.

El autor de la muerte de Facundo propinó más de una decena de puñaladas, algunas por la espalda a la víctima en su domicilio. Desde que encontrasen el cadáver de Facundo, los policías no dejan de investigar el crimen.

PUEDE INTERESARTE El crimen del logopeda de Valencia

¿Un crimen motivado por celos?

Desde el programa 'Vamos A Ver' de Telecinco se ha podido conocer alguno de los testimonios de los vecinos y, también, saber cómo avanza la investigación.

PUEDE INTERESARTE La hija acuchillada por el asesino de Alicante se encerró en el baño para salvarse

Al parecer, los agentes de la Policía sospechan que el móvil del crimen sería una venganza por un romance de Facundo. "Eran frecuentes las citas con mujeres, con diferentes chicas en su propia casa. La investigación cree que este asesinato, este crimen, podría estar vinculado a algunas de estas citas con alguna de estas mujeres. La intención, según la principal hipótesis que se baraja, del asesino era matar a Facundo. Esto es lo que creen los investigadores", indica María Vicente, reportera de 'VAV'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Estuvo muy poco tiempo dentro de la casa. Cuando entró le gaseó con gas pimienta y después ya le asestó más de 10 puñaladas antes de escapar. Cuatro días después este hombre continúa huido y en paradero desconocido", detallan desde el programa de Telecinco.

¿Qué se sabe del crimen?

El cuerpo sin vida de este ingeniero fue hallado durante la mañana del martes 14 de julio. Los hechos han ocurrido en torno a las 9.50 horas de este pasado martes en la calle Cirauqui en una urbanización de lujo del barrio madrileño de Las Tablas, hasta donde se trasladaba personal de emergencias tras recibir un aviso alertando de un fuerte olor a producto químico que emanaba de una vivienda, según informaba la Policía Nacional.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A su llegada, Bomberos de Madrid tenían acceder a la vivienda por una ventana, comprobando más tarde que en la cocina se encontraba tendido en el suelo Facundo y que su cuerpo presentaba varias heridas por arma blanca. Sanitarios de Samur-Protección Civil le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente confirmaban su muerte.

¿Conocía la víctima a su supuesto asesino?

Además, también se ha podido conocer que en la vivienda de Facundo no había signos de forzamiento ni la vivienda estaba revuelta, por lo que los agentes sospechan que el asesino conocía a su víctima.

Al acceder a la vivienda el personal de emergencias sufría picor de ojos, lo que podría vincular el fuerte olor a producto químico con algún elemento tipo gas pimienta. Además, en la casa encontraban un cuchillo de unos 20 centímetros, según han señalado fuentes policiales.

Por el momento, los agentes continúan recabando pistas y pruebas que puedan resolver el crimen de Facundo.