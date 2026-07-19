El joven bañista de 23 años ha desaparecido en el área del Puerto Internacional

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Las armadas española y lusa han activado un amplio dispositivo de búsqueda en la desembocadura del Miño para tratar de localizar a un joven bañista de 23 años desaparecido en el área del Puerto Internacional, en el municipio portugués de Caminha.

El 112 ha indicado que las labores en las que trabajan coordinadamente España y Portugal se concentran entre la isla de Morraceira y Lanhelas. Según informa 'La Voz de Galicia', el joven estaba disfrutando con cinco amigos cuando fueron sorprendidos por una fuerte corriente mientras se bañaban. Sus acompañantes lograron salir del agua pero a él se le perdió la pista.

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Gran despliegue para buscar al joven bañista desaparecido

En el importante despliegue están cooperando la Comandancia Naval del Miño, un buque de la Armada española, Salvamento Marítimo y el Servicio de Guardacostas de Galicia, que movilizó el helicóptero Pesca I. También los bomberos del Baixo Miño, la Guarda GES, la Guardia Civil y el Grupo de Voluntarios de Protección Civil del Rosal, además de diferentes medios portugueses como los bomberos de Valença y la Policía Marítima de Caminha.

Salvamento Marítimo ha solicitado apoyo aéreo a su homólogo en Madrid, tal y como han anunciado en redes sociales:

El Departamento de Psicología de la Policía Marítima y el Instituto Nacional de Emergencia Médica han sido movilizados para prestar apoyo a la familia y a los amigos del desaparecido.