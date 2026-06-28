Iván Sevilla 28 JUN 2026 - 16:03h.

El suceso ocurrió a las 10:36 horas en una casa de campo de la población de Aljariz en Antas, Almería

Las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas a la menor no tuvieron éxito y falleció

Compartir







AlmeríaOtro ahogamiento más de una menor en una piscina, tras el que hubo en Málaga hace unos días. Esta vez ha ocurrido en el municipio de Antas (Almería) y la víctima es una niña de cuatro años.

Así lo ha confirmado el 112 de Andalucía. Este fallecimiento continúa elevando las cifras de ahogados en nuestro país. El suceso ocurrió a las 10:36 horas cuando emergencias recibió la llamada de alerta.

En ella informaban de que necesitaban con urgencia asistencia sanitaria para una pequeña que estaba en una casa de campo ubicada concretamente en la barriada del Real en la población de Aljariz.

Reanimación cardiopulmonar sin éxito

Al lugar se desplazaron agentes de Policía Local, Guardia Civil y médicos del 061, quienes practicaron la reanimación cardiopulmonar a la víctima para intentar recuperarla, pero los esfuerzos fueron en vano.

PUEDE INTERESARTE Muere una bebé de un año tras permanecer una semana ingresada por ahogamiento en Fuerteventura

Confirmaron el fallecimiento y se activó también el protocolo para prestar apoyo psicológico, con profesionales en este ámbito, a los familiares de la niña tras su pérdida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Rescate en Níjar

Por otro lado, el 112 ha comunicado que un bañista tuvo que ser rescatado del mar en la playa del Playazo de Rodalquilar ubicada en el municipio de Níjar (Almería).

Había quedado herido tras lanzarse al agua, a las 12:30 horas, concretamente en una zona de rocas de difícil acceso. Los testigos avisaron en sus llamadas que necesitaba ser auxiliado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Un helicóptero de Salvamento Marítimo voló al punto donde se encontraba el afectado para su evacuación hasta el Aeropuerto de Almería. Allí recibió asistencia médica.