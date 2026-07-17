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Sucesos

Muere un hombre de 70 años ahogado en una piscina en Albalate de Zorita, en Guadalajara

Una piscina
El hombre ha fallecido en una piscina comunitaria de una urbanizción. Europa Press
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Un hombre de 70 años ha fallecido por ahogamiento en una piscina en Albalate de Zorita (Guadalajara), tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha producido a las 13.22 horas en la urbanización Nueva Sierra de Altomira en una piscina comunitaria. El varón ha sido encontrado inconsciente.

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Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y un helicóptero medicalizado. El médico de Urgencias ha llegado antes al lugar y ha certificado el fallecimiento.

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