El accidente de tráfico ocurrió a las 7 horas a unos 200 metros de la cala Mesquida en Capdepera, Mallorca

La víctima, alojada en un hotel de la isla, sufrió un impacto tan fuerte que salió disparada y murió en el acto

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MallorcaUn conductor ha sido detenido después de que presuntamente huyera tras atropellar y matar a un turista que estaba en la localidad de Capdepera, en Mallorca. Tras esto, el autor ha sometido a un test de alcoholemia donde ha dado positivo.

Así lo han precisado la Guardia Civil y también fuentes de la Policía Local. El siniestro habría ocurrido alrededor de las 07:00 horas a tan solo 200 metros de la cala Mesquida. La víctima, que se aloja en un hotel de la zona, fue golpeada por el vehículo que se encontró después más adelante en la misma carretera, con diversos daños compatibles con el impacto.

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El cuerpo del fallecido quedó oculto entre la garriga

En cuanto al cuerpo del fallecido, que perdió la vida en el acto debido a la fuerza del golpe sufrido, quedó oculto entre la vegetación que hay al lado de la vía donde tuvo lugar el accidente.

Tal y como publica el 'Diario de Mallorca', los agentes estuvieron buscando durante más de dos horas el cadáver del hombre. Al salir disparado unos 20 metros desde el punto del atropello, cayó en un terreno de garriga.

De hecho, los bomberos tuvieron que acudir con motosierras para desbrozar o despejar el espacio donde finalmente fue avistado a las 10 horas para que pudiesen sacar de allí a la víctima.

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Aunque el implicado en el suceso se dio a la fuga, más tarde regresó y se sometió a las pruebas de alcoholemia, dando resultado positivo y siendo arrestado, según detalla el mismo periódico de la isla.