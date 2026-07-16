Una persona ha muerto tras ser arrollada por un tren en el apeadero de Anoeta, en Guipúzcoa

La víctima estaba "en una zona no autorizada de paso", según han indicado fuentes de Adif

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GuipúzcoaUna persona ha muerto tras ser arrollada por un convoy a la altura del apeadero de Anoeta, en Guipúzcoa.

Según han informado medios locales como 'Diario Vasco', el accidente ha ocurrido a primera hora de la mañana y ha obligado a cortar el tráfico de trenes entre Tolosa y Villabona- Zizurkil.

Se encontraba en una zona no autorizada de paso

Ahora, el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco está investigando las razones del atropello mortal de esta persona en el apeadero guipuzcoano.

Desde Adif se ha informado que el arrollamiento ha ocurrido a las 07:10 horas de la mañana de este jueves 16 de julio y que la persona que ha fallecido estaba "en una zona no autorizada de paso".

Tras el accidente, el tráfico de trenes entre Tolosa y Villabona-Zizurkil ha quedado cortado. "Está afectando principalmente al servicio de Cercanías Gipuzkoa, pero también a algún tren de Larga Distancia", indican desde 'Diario Vasco'.