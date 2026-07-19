La muerte de dos montañeros alemanes en dos accidentes distintos en Los Alpes: cayeron desde más de 100 metros

En uno de los sucesos, el alpinista perdió el equilibrio al quitarse su sistema de seguridad en una vía ferrata en Vorarlberg

El otro fallecido es un hombre de 63 años que se precipitó casi 200 metros cuando descendía del alto pico Wildspitze

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MadridDos montañeros alemanes murieron este 18 de julio en dos accidentes distintos al caer desde grandes alturas cuando se encontraban en dos puntos diferentes de los Alpes austriacos.

Según han trasladado las autoridades policiales locales, en una información recogida por la Deutsche Presse-Agentur (DPA), el primer suceso ocurrió en el estado federado de Vorarlberg, en el oeste del país.

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Un excursionista cayó de unos 100 metros de altitud mientras recorría una vía ferrata en el monte Fluchtalpe, en Mittelberg, cerca de la frontera con Alemania, precisamente. Las primeras averiguaciones determinaron que perdió el equilibrio.

Fue justo cuando se disponía a quitarse el sistema de seguridad que lo sujetaba. Antes de que eso ocurriese, ya había expresado tener síntomas de cansancio y que también había infravalorado la exigencia de la ruta.

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El otro fallecido tenía 63 años y descendía el Wildspitze

Sobre el otro siniestro, la víctima mortal tenía 63 años y estaba en la región tirolesa de los Alpes de Ötztal. Concretamente en la localidad de Sölden, había subido por el pico más alto de allí, el Wildspitze.

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No iba solo, sino acompañado de un grupo en una excursión guiada que había partido de Taschachhaus. En un momento del descenso, se precipitó cerca de unos 200 metros. Perdió la vida por las heridas graves que sufrió.

Ambos cuerpos fueron rescatados con ayuda de un helicóptero de la Policía, que no ha aportado más detalles sobre las identidades de los fallecidos en el mismo día, casualmente.