El hombre se precipitó al agua y fue arrastrado por la corriente cuando nadaba en una zona prohibida

Fue rescatado con vida y trasladado al hospital con lesiones graves

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Un hombre ha sobrevivido tras caer desde una altura de, aproximadamente, 52 metros. Ha ocurrido en las cataratas del Niágara, situadas en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, cuando la persona se precipitó al agua y fue arrastrada por la corriente.

El incidente, que ha quedado registrado en vídeo, habría ocurrido el pasado 28 de junio cuando un hombre nadaba en una zona prohibida, según explica 'BCTneus'.

Es inusual salir con vida de este tipo de accidentes

A pesar del impacto provocado por la caída a 52 metros de altura, el hombre fue rescatado con vida y trasladado al hospital con lesiones graves. Equipos de Emergencia le socorrieron en la parte baja del río tras ser arrastrado por la corriente.

Las autoridades recuerdan que sobrevivir a este tipo de accidentes es poco común por la fuerza con la que corre el agua y la presencia de rocas, por lo que instan a respetar las normas de seguridad y las zonas restringidas.