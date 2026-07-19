Iván Sevilla 19 JUL 2026 - 15:26h.

El accidente de tráfico se registró a las 2:21 horas en la carretera de Los Portales en Arucas, Gran Canaria

Debido a los impactos que sufrió en el siniestro, la conductora presentaba diversos politraumatismos graves

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Las PalmasUna mujer de 50 años resultó herida grave después de sufrir un accidente de tráfico al volcar su coche cuando iba por una carretera de Arucas (Gran Canaria), según ha confirmado el 112 de las islas.

Concretamente, el siniestro se produjo poco antes de las 2:21 horas de la madrugada de este 19 de julio en la vía conocida como Los Portales. Al lugar acudieron numerosos efectivos.

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Entre ellos, agentes de Guardia Civil de Tráfico, que elaboraron las diligencias del suceso, además de sanitarios desplazados en ambulancias de soporte vial básico y otras medicalizadas.

Politraumatismos de carácter grave por los impactos

Miembros de los Bomberos de Gran Canaria que igualmente fueron requeridos pudieron liberar a la conductora, que estaba atrapada en el asiento del piloto de su turismo, ya volcado.

Los médicos que atendieron in situ a la afectada comprobaron que presentaba politraumatismos de carácter grave en varias zonas corporales, debido a los impactos sufridos durante el accidente.

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Estabilizada allí, fue evacuada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde ya se encuentra recibiendo los cuidados necesarios para su recuperación lo antes posible. No hubo más personas implicadas.