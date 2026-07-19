El accidente de tráfico se produjo poco antes de las 20:03 horas en la carretera CM-3213 en Hellín, Albacete

Las dos víctimas del suceso, el motorista y la conductora del turismo, fueron evacuados al Hospital General

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AlbaceteUna mujer de 49 años y un hombre de 37 resultaron heridos en un accidente de tráfico que se produjo tras colisionar una moto y un coche cuando ambos vehículos circulaban por Hellín (Albacete).

Así lo ha podido saber Europa Press. El siniestro vial se registró poco antes de las 20:03 horas en la carretera regional CM-3213 a la altura del kilómetro 23, por causas que se investigan.

Consecuencia del choque del motorista con el turismo, ambos ocupantes de estos dos vehículos sufrieron heridas y lesiones. Hasta el lugar se movilizaron agentes de Guardia Civil, bomberos de Albacete y sanitarios.

Los médicos atendieron y estabilizaron a los afectados antes de evacuarlos en ambulancias UVI al Hospital General Universitario de Albacete.