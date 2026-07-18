Todavía se desconocen las causas que han provocado que el coche se saliese de la vía

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ValenciaUna persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas en un accidente que ha ocurrido en la tarde de este sábado en la A35, a su paso por la localidad valenciana de Montesa. Las víctimas han sido trasladadas al hospital para recibir el tratamiento necesario por el suceso.

El accidente se ha producido sobre las 17:30 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia TNA, un Soporte Vital Básico (SVB) y un SAMU cuyo equipo médico ha asistido a tres personas: una mujer de 24 años por contusiones, otra mujer de 58 por politraumatismo y un hombre de 56 por fractura de tibia y peroné.

Los heridos han sido trasladados al Hospital de Xàtiva

Todas las víctimas han sido trasladadas al Hospital de Xàtiva, detalla el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Además, en el siniestro ha fallecido otra persona de la que no se dispone de la edad, apuntan las fuentes sanitarias.

Todavía se desconocen las causas que han provocado que el coche se saliese de la vía y provocase un accidente que se ha saldado con la vida de una persona y ha dejado a tres heridos que han tenido que ser trasladados al hospital.