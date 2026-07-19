Redacción Galicia Europa Press 19 JUL 2026 - 14:27h.

El accidente de tráfico se produjo poco antes de las 10:09 horas en la carretera LU-P-6104 en Trabada, Lugo

Tras salirse de la calzada por la derecha, el vehículo del sexagenario se precipitó por un desnivel de unos cinco metros

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LugoUn conductor de 64 años murió este 19 de julio después de sufrir un accidente de tráfico tras caer su coche por un terraplén cuando circulaba por el término municipal de Trabada (Lugo).

Según ha detallado la Guardia Civil a Europa Press, el siniestro vial se registró poco antes de las 10:09 horas concretamente a la altura del kilómetro 1,400 de la carretera LU-P-6104.

De esa vía que conecta a la localidad lucense con la de San Tirso de Abres (Asturias) se salió el vehículo que conducía el sexagenario, por causas que se desconocen y ya investigan para aclarar qué puso pasarle.

Se precipitó por un desnivel de cinco metros

La Benemérita ha especificado que tras ese desvío de la calzada por el margen derecho, el automóvil se despeñó por un desnivel de unos cinco metros.

El único ocupante falleció in situ, después de que los sanitarios del 061 movilizados hasta el lugar del suceso solo pudieran confirmar su deceso. También acudieron bomberos de Barreiro y voluntarios de Protección Civil.