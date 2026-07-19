Herida grave una mujer de 80 años al estallar su bombona de oxígeno tras encenderse un cigarro

Europa Press 19 JUL 2026 - 10:44h.

Ha sido trasladada con pronóstico grave al Hospital madrileño de La Paz

Muere una persona y tres resultan heridas en un accidente en la A-35 a su paso por Montesa, Valencia

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Una anciana de 80 años ha resultado herida grave con quemaduras en la cara tras estallar su bombona de oxígeno al encenderse un cigarro en el madrileño municipio de El Molar.

Según ha trasladado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el suceso ha tenido lugar alrededor de las 23 horas en la calle Prado Redondo, a donde se han trasladado los sanitarios de Summa 112.

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Allí han estabilizado a la señora víctima de la deflagración, que estaba en tratamiento de oxigenoterapia, y la han trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz.