Salvamento Marítimo ha querido aprovechar para lanzar un aviso a navegantes y ha publicado los detalles del suceso

Dos adultos y dos niños estaban navegando en sendos kayaks cerca de la cueva marina y no lograban volver a la costa

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DéniaDos adultos y dos menores que no podían volver a la costa en sus kayaks, porque la corriente los llevaba mar adentro, han sido rescatados en la zona de la Cova Tallada de Dénia (Alicante) por una embarcación de Salvamento Marítimo y trasladados a Xàbia (Alicante).

El rescate se ha producido a primera hora de este domingo, cuando Salvamento Marítimo ha sido alertado por Emergencias de la Generalitat de que dos adultos y dos niños que navegaban en sendos kayaks cerca de la cueva marina no lograban volver a la costa.

Salvamento Marítimo lanza un aviso para los navegantes

Los controladores han movilizado la embarcación Salvamar Fénix que, una vez ha rescatado a las cuatro personas, los dos adultos y los dos niños, y las ha trasladado a Xàbia (Alicante), según ha informado Salvamento Marítimo en su cuenta oficial de X.

Salvamento Marítimo ha querido aprovechar para lanzar un aviso a navegantes y ha publicado los detalles del suceso. La institución ha pedido la máxima prudencia a todos los bañistas y usuarios de embarcaciones de recreo, recordando la importancia de consultar el tiempo y el estado de las corrientes antes de adentrarse en el agua, sobre todo en zonas de acantilados como la Cova Tallada.