El impacto partió el mástil del velero y generó momentos de preocupación, aunque los tres ocupantes del yate resultaron ilesos

La tradicional procesión marítima de la Virxe do Carme en Cariño se vio alterada por un accidente entre un pesquero y un velero que obligó a intervenir a Salvamento Marítimo

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La tradicional procesión marítima en honor a la Virxe do Carme celebrada este jueves en la localidad coruñesa de Cariño quedó marcada por la colisión entre un pesquero y un velero durante el desarrollo del desfile naval. El accidente, que se produjo cuando decenas de embarcaciones navegaban frente a la costa de Ortegal, provocó momentos de tensión entre los asistentes, aunque finalmente no hubo que lamentar heridos. El velero sufrió importantes daños materiales tras partirse su mástil, mientras que Salvamento Marítimo intervino para asistir a la embarcación.

Un accidente en plena celebración marinera

El incidente ocurrió cuando la procesión transcurría con normalidad y numerosos barcos acompañaban la imagen de la Virxe do Carme, patrona de los marineros. El pesquero y el velero acabaron colisionando por causas que no han trascendido, en un momento en el que ambas embarcaciones navegaban muy próximas entre sí. Como consecuencia del impacto, el mástil del velero cedió y cayó sobre la cubierta y el agua, dejando a la embarcación sin capacidad para continuar la navegación por sus propios medios.

La celebración congregaba a numerosos vecinos y visitantes tanto en el mar como desde distintos puntos de la costa, por lo que el accidente fue seguido por numerosas personas. El suceso rompió la tranquilidad de una de las citas más tradicionales del calendario festivo de Cariño, aunque la situación pudo controlarse rápidamente gracias a la actuación de los servicios de emergencia.

El vídeo muestra la tensión del momento

Las imágenes grabadas desde otra embarcación permiten apreciar parte de lo ocurrido. En el vídeo se observa al pesquero y al velero navegando muy próximos antes del impacto, mientras alrededor continúan avanzando otras embarcaciones participantes en la procesión.

Tras la colisión, el velero aparece con el mástil abatido y se escuchan gritos de aviso y preocupación entre quienes presencian la escena. La grabación refleja el sobresalto vivido durante unos segundos, aunque no se aprecia que ninguna persona caiga al agua ni que se produzcan lesiones entre los ocupantes de las embarcaciones.

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Salvamento Marítimo remolcó el velero

Después del accidente, Salvamento Marítimo movilizó una de sus embarcaciones para prestar asistencia. La Salvamar Shaula acudió hasta el lugar del incidente y remolcó el velero hasta el puerto de Cariño, donde pudo finalizar la intervención con normalidad.

Los tres tripulantes del velero salieron ilesos, pese a los importantes daños sufridos por la embarcación. La rápida actuación de los equipos de rescate permitió resolver la incidencia sin consecuencias personales, limitándose el balance final a los desperfectos materiales ocasionados por el choque.

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Investigación para esclarecer lo ocurrido

Las circunstancias exactas que provocaron la colisión no han trascendido por el momento. Será el análisis de lo ocurrido el que determine cómo se produjo el encuentro entre ambas embarcaciones, en un contexto de intensa actividad marítima por la celebración de la festividad de la Virxe do Carme.

Este tipo de procesiones reúne cada año a numerosos barcos pesqueros y recreativos que acompañan la imagen religiosa en un recorrido por la costa, convirtiéndose en uno de los actos más representativos para el sector marinero gallego. El incidente quedó finalmente en un gran susto y en daños materiales, permitiendo que la jornada concluyera sin víctimas y recordando la importancia de extremar la precaución durante eventos con una elevada concentración de embarcaciones.

En Ferrol, la procesión fue presidida por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.