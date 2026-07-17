La emotiva carta de Brigitte a los marineros que le salvaron la vida en Manilva

La turista francesa de 69 años envía una conmovedora postal a la tripulación de la Salvamar Gadir cuando se cumple un año de su angustioso rescate en alta mar

Rescatan a una mujer atrapada durante 19 horas entre dos paredes tras caer de un tejado en Balaguer, Lleida

Compartir







"Hace un año, la noche del 10 al 11 de julio de 2025, me salvaste la vida. Pienso mucho en ti y quería agradecerte una vez más tu valentía, coraje y tenacidad, gracias a las cuales sigo viva. Esa noche no te rendiste hasta que me encontraste. Sepan que hacen un trabajo difícil, uno que merece ser reconocido. Mis hijos y yo les agradecemos de todo corazón y jamás los olvidaré. Que Dios los proteja en todas sus futuras misiones. Mis pensamientos están también con quienes me buscaron en helicóptero y que, lamentablemente, no pudieron encontrarme. Gracias de nuevo a todos, sois unos hombres maravillosos".

Es la carta de Brigitte a los marineros que le salvaron la vida en Manilva. La carta dirigida 'Para mis rescatadores' que ha publicado el diario Sur está llena de sinceridad y de emoción, y ha sido enviada al cumplirse un año del rescate.

PUEDE INTERESARTE Rescate in extremis a una mujer con fracturas en la pierna tras caer por un barranco en Pórtugos, Granada

La misiva, que se nota ha salido del corazón en una fecha clave, ha tenido una respuesta por parte de Salvamento Marítimo. "Ni esa noche ni ninguna. Es ese #ADNNaranja de #SalvamentoMaritimo que cuida de ti en la mar. Y cómo no, gracias a @DiarioSURy a @iquirante90 por recodar estos momentos. “Cuando la encontraron estaba exhausta, agarrada fuertemente a la tabla, en estado de pánico y con signos de principio de hipotermia”. Controladores del Centro de Coordinación de Tarifa, la tripulación de la Salvamar Gadir y, por aire, el helicóptero Helimer 220 (tripulación @Avincis. 4 horas de búsqueda en las que nadie se rindió. ¡Gracias!!"

Briggite, paddle surfista, fue socorrida durante la madrugada en localidad de Manilva, a 800 metros de la orilla de la playa del puerto de La Duquesa. Pero el rescate no fue nada fácil. La marejada y el viento que venía la arrastraban cada vez más hacia el interior del mar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El operativo ese día se puso en marcha pasadas las diez de la noche, cuando alertaron al 112 de que una mujer había salido a practicar pádel surf y no podía salir del mar. Según indicaban, se encontraba a unos 800 metros de la orilla y a unos 300 de un espigón de rocas. Hubo personas que trataron de ir en su rescate con sus propias tablas, pero no pudieron llegar hasta ella debido a la oscuridad de la noche y la situación del mar,

El Centro de Coordinación de Salvamento movilizó el helicóptero Helimer 220 y la Salvamar Gadir para poder rescatarla. Y lo logran a las 01.40 horas tras encontrarla en el agua, agarrada a la tabla a unos 800 metros del puerto deportivo de La Duquesa. Se encontraba exhausta, agarrada fuertemente a la tabla, en estado de pánico y con signos de principio de hipotermia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Brigitte, de bien nacidos es ser agradecidos, no ha olvidado esos momentos. Y muchos menos a los rescatadores y todos los que se jugaron la vida para que ella pudiera continuar, finalmente, con la suya.