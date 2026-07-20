La mujer había salido a pasear con su perro y cuando el animal volvió solo al pueblo vecinos y familiares salieron a buscarla

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Los Mossos d’Esquadra han detenido a un joven de 19 años presuntamente relacionado con la muerte de una mujer de 75 el pasado sábado en Soses (Lleida), han informado fuentes de la Policía de la Generalitat.

El cadáver de la mujer fue localizado a las 11.45 horas del pasado sábado con signos de violencia en una plantación de maíz de Soses.

La mujer había salido a pasear con su perro a las 7.45 horas de la mañana y cuando el animal volvió solo al pueblo vecinos y familiares salieron a buscarla.

El Ayuntamiento de Soses decretó el domingo tres días de luto por el asesinato de su vecina, D. A., y convocó para el mediodía de ayer un minuto de silencio en la plaza de la localidad.