Mikel Merino ha imitado el baile viral de Trump frente al presidente de Estados Unidos en su celebración tras ganar el Mundial 2026

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Nueva YorkLa selección española de fútbol ha ganado el Mundial 2026. Los jugadores de La Roja han derrotado a la selección argentina y se han convertido en campeones de la final de la Copa del Mundo celebrada en Nueva York.

Tras ganar a los argentinos y recoger su medalla de campeones, los jugadores de Luis de la Fuente recibieron la ansiada copa dorada de manos de Donald Trump. Segundos antes de que los futbolistas españoles la levantasen, el presidente de EEUU protagonizó otro de sus momentos de egocentrismo en el que se negó a abandonar el escenario y se quedó para aparecer en las fotos de las celebraciones, a pesar de las miradas de los jugadores.

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La imitación de Mikel Merino de Trump

Entre los actos de celebración de los jugadores de La Roja, en las redes sociales ha llamado la atención el de Mikel Merino. Y es que el jugador pamplonés no se cortó y decidió imitar el baile viral de Donald Trump frente al mismo presidente de Estados Unidos.

Cuando el magnate iba estirando el tiempo para poder salir en la foto final e iba saludando uno a uno a los jugadores, Mikel Merino movió sus brazos y protagonizó una pequeña imitación de Donald Trump.

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Con una sonrisa en su cara e imitando 'los pasos prohibidos' del presidente estadounidense, el jugador de La Roja quiso tener este gesto que no ha pasado desapercibido entre la afición y entre los usuarios de las redes sociales.

Otros gestos contra Trump

Otro de los jugadores de La Roja que ha optado por dejar a un lado las imitaciones y ha preferido por mantenerse firme frente al presidente de Estados Unidos ha sido Borja Iglesias. Fiel a su estilo y a sus valores, Borja Iglesias optó por hacer casi caso omiso al mismo presidente de Estados Unidos cuando subía a recoger su medalla de campeón del Mundial 2026.

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Nada más subir al escenario, Borja Iglesias saludó al presidente de la FIFA e intentó evitar al de Estados Unidos. Sin embargo, Trump sí que quiso darle la mano y le felicitó por haber ganado la Copa del Mundo.

Como no podía ser de otra manera, el gesto de Borja Iglesias ha sido aplaudido en las redes sociales y muchos usuarios han celebrado, además de la victoria de España en suelo estadounidense, la pequeña reivindicación del futbolista de Santiago.

Uno de los que se percató de este vacío de Borja Iglesias a Trump ha sido Ibai Llanos que ha querido compartir el momento en sus redes sociales y preguntarle a su amigo qué le dijo el presidente de Estados Unidos cuando el deportista subió a recoger su medalla.

Entre bromas, Borja Iglesias respondía al youtuber que lo que quería Trump era "ir a la Velada" (en referencia al show que organiza Ibai Llanos en el que enfrenta a diferentes influencers y personajes conocidos en un combate de boxeo).