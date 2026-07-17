Sus padres han dado su consentimiento para la donación de órganos de su hija.

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Alice, la niña de 11 años de Suisio cuyo cabello quedó atrapado bajo el agua en la piscina del complejo turístico en Sestri Levante , ha fallecido. Todo sucedió la tarde del miércoles 15 de julio en Bagni Segesta, en el paseo marítimo de Sestri Levante. Alice llevaba aproximadamente una semana en Liguria con su madre, sus abuelos y sus dos hermanos menores.

En el momento de la tragedia, fue otro niño quien vio a la niña bajo el agua, pensando inicialmente que estaba buceando. Fue él quien alertó a los adultos. El dueño del establecimiento intentó liberarla, utilizando un cuchillo para cortar el cabello que se le había atascado en la boquilla y logró liberarla. Se desconoce cuánto tiempo permaneció Alice bajo el agua, pero ha sido el suficiente para acabar con su vida.

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Al llegar al borde de la piscina, la pequeña estaba inconsciente. Los rescatistas le practicaron la reanimación durante unos 45 minutos , incluyendo el uso de un desfibrilador. Posteriormente, Alice fue trasladada en helicóptero, en estado crítico, al hospital pediátrico Gaslini de Génova , donde permaneció hospitalizada en estado muy grave sin recuperar la consciencia hasta que ha fallecido.

Sus padres han dado su consentimiento para la donación de órganos de su hija.

Ya se ha abierto una investigación por homicidio involuntario en relación con la muerte de Alice. El fiscal Fabrizio Givri ha ordenado la autopsia. El caso, abierto por homicidio involuntario, no tiene sospechosos por el momento, pero se prevén cargos adicionales que podrían involucrar a más de una persona. La investigación se centra en el incumplimiento de la normativa regional que prohíbe el uso de piscinas a menores de 12 años sin acompañante. No había ningún cartel que lo anunciara en las instalaciones.

El caso de Sestri Levante pone de manifiesto la urgente necesidad de garantizar la seguridad en piscinas públicas y privadas. "En los últimos tres meses, cinco menores han fallecido en piscinas. Se requiere una disciplina estricta, pero también una mayor precaución para no dejar nunca a los niños solos en el agua. El proyecto de ley del gobierno de Meloni, que busca este objetivo, será aprobado por la comisión correspondiente este mes, y haremos todo lo posible para que se tramite con urgencia", declaró el ministro de Protección Civil y Políticas Marítimas, Nello Musumeci, quien cofirmó el proyecto de ley con el ministro de Salud, Orazio Schillaci, según recoge Sky.

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El padre de Alice dirige una clínica veterinaria en Suisio. La pequeña solía ir a la clínica y al cercano CafféLatte, donde el dueño, Carmelo, la recuerda con cariño: "Aquí vienen muchos clientes, pero recuerdo que ella siempre pedía un sándwich tostado solo con jamón, sin queso". Mientras habla, parece incrédulo ante lo sucedido. "Alice solía venir aquí con su padre. Era una niña tranquila, muy educada y reservada", señala en declaraciones a El Corriere.

La investigación continua

La piscina ha sido incautada y los investigadores han recabado declaraciones del propietario, el personal y varios bañistas. También se han obtenido grabaciones de videovigilancia y diverso material fotográfico para reconstruir el incidente y verificar el funcionamiento del sistema de succión. Las investigaciones posteriores aclararán qué tipo de vigilancia existía en la piscina y si todos los dispositivos cumplían con las normas de seguridad. Mientras tanto, el dolor ha unido a los dos lugares donde ocurrió la tragedia: Sestri Levante, donde se han suspendido algunos espectáculos, y Suisio, que ahora se reúne en torno a la familia de Alice.

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En señal de duelo, la comunidad de Suisio ha suspendido los eventos públicos programados para el fin de semana. "Sentimos que era nuestro deber suspender todos los eventos. Alice y su familia formaban parte de la vida de la comunidad: son tiempos de dolor", declaró el alcalde Edoardo Bertuetti , explicando que el municipio está a la espera de noticias sobre cuándo podrá regresar la familia de Génova. El párroco Don Flavio Rosa también expresó su pesar : "No es la primera vez que sucede; ha habido varios casos similares, especialmente este verano. Es desgarrador". En un mensaje compartido en Facebook, el municipio expresó sus más sentidas condolencias e invitó a todos a unirse en oración.