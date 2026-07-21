Las autopsias descartaron el homicidio-suicidio y confirmaron que madre e hijo fueron asesinados por estrangulación

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El informe preliminar de las autopsias realizadas por el Instituto de Medicina Legal de Cantabria confirmó que la muerte de una mujer de 81 años y de su hijo, de 41, hallados sin vida en una vivienda de Hinojedo, en Suances, en marzo de 2024, fue de origen homicida.

Según ha informado este martes el Instituto de Medicina Legal, las autopsias, practicadas los días 7 y 8 de marzo, determinaron que ambas víctimas fallecieron por estrangulación.

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Los informes fueron remitidos al juzgado

Las conclusiones forenses fueron remitidas en su momento a la autoridad judicial encargada de la investigación, la Plaza número 7 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega.

Los informes descartaban así la hipótesis inicial de que el hijo hubiera matado a su madre y posteriormente se hubiera suicidado. Tras el hallazgo de los cadáveres, la principal línea de investigación sostenía que el hombre había estrangulado a su madre y, posteriormente, se había quitado la vida ahorcándose en un cobertizo situado junto a la vivienda en la que ambos convivían.

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Sin embargo, el avance de la investigación permitió desmontar esa teoría.

Una muestra de ADN permitió identificar al presunto autor

La clave del caso fue una muestra de ADN localizada en la vivienda que no pertenecía a ninguna persona del entorno de las víctimas. Ese hallazgo condujo a la identificación de un vecino de Miengo, de 28 años, que había realizado una instalación en la casa en 2023 y que posteriormente había regresado al domicilio en varias ocasiones.

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La Guardia Civil procedió a su detención más de dos años después del crimen. Según confirmó este lunes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, el arrestado confesó ante la Guardia Civil y el juez ser el autor del doble homicidio antes de ingresar en prisión provisional el pasado sábado.

Casares felicitó a los investigadores por el trabajo realizado durante más de dos años y lamentó que, tras el hallazgo de los cuerpos, se sacaran "conclusiones muy precipitadas" sobre lo ocurrido. La investigación continúa para esclarecer todos los detalles de un caso que dio un giro radical gracias a las pruebas forenses y al análisis del ADN.