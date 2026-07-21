Detenidos tres hombres por intentar asaltar una vivienda en Granada haciéndose pasar por repartidores

Los sospechosos accedieron a la vivienda armados tras hacerse pasar por repartidores de paquetería

Hallan el cadáver de una mujer con un corte en el cuello por arma blanca en una vivienda de Benahavís, Málaga

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La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de entre 41 y 48 años como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa cometido en 2023 en una vivienda de Otura, en Granada, donde llegaron a utilizar un arma de fuego.

Según la investigación, el día de los hechos los sospechosos llamaron a la puerta del domicilio haciéndose pasar por repartidores de paquetería. Además, ocultaban parcialmente sus rostros con mascarillas para dificultar su posterior identificación.

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Una vez lograron acceder a la vivienda, actuaron con violencia y esgrimiendo un arma de fuego, con la intención de reducir a los ocupantes. Los asaltantes intentaron maniatar a una de las víctimas, que logró zafarse y huir por el patio trasero del inmueble.

Mientras tanto, su pareja, que se encontraba en avanzado estado de gestación, permaneció inmóvil en el interior de la vivienda hasta que los asaltantes desistieron de su plan y abandonaron el domicilio sin consumar el robo.

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Conocían la vivienda

Las primeras pesquisas de la Guardia Civil apuntaron hacia tres hombres que habían realizado anteriormente una reforma puntual en la vivienda, circunstancia que les habría permitido conocer tanto a las víctimas como la posible existencia de dinero en el domicilio.

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Tras la identificación de uno de los sospechosos por parte de las víctimas, los agentes intensificaron la búsqueda de los otros dos. La investigación se complicó porque los dos restantes no tenían domicilio fijo ni residían de forma continuada en la provincia de Granada.

Finalmente, los agentes lograron localizar a los tres sospechosos en la capital granadina y procedieron a su detención. Los arrestados han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción, Plaza 1 de Santa Fe, en Granada, que se hará cargo de las diligencias judiciales.