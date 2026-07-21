Manuel Pimentel Granada, 21 JUL 2026 - 12:40h.

Un operario que trabajaba en la zona con maquinaria pesada ha pinchado por accidente una de las tuberías del gaseoducto

Los bomberos trabajan en la zona del accidente donde hay una gran columna de fuego

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Una persona ha resultado herida en la rotura en la tubería del gaseoducto de Caniles (Granada), que suministra el eje Huércal-Overa-Baza-Guadix, provocando una columna de fuego visible desde diferentes puntos de la comarca.

Los bomberos trabajan en el incendio causado por este accidente, cuyas causas todavía se investigan. El herido es un trabajador que se encontraba en la zona y que ha tenido que ser trasladado al hospital.

El suceso se ha registrado minutos antes de las 9:00 horas de este martes, cuando una llamada al servicio de emergencias 112 de Andalucía y del Consorcio de Bomberos ha alertado del incendio.

Corte de gas en Loja y Almería

Los primeros datos que se conocen, apuntan a que un operario que trabajaba en la zona con maquinaria pesada ha pinchado por accidente una de las tuberías del gasoducto, lo que ha generado un "ruido fuerte" y el incendio.

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Se trata de la única persona herida en el siniestro, un hombre que ha sido evacuado a un centro hospitalario sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre su estado.

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Por el momento, la explosión ha obligado a cortar el suministro de gas en varias zonas de Loja y una interrupción total en Almería, hasta que se reparen los daños.