Sonseca ha decretado tres días de luto por la muerte de Alberto, el joven de 21 años que murió mientras veía la final del Mundial

Muere un joven de 20 años mientras veía la final del Mundial de Fútbol 2026 en una plaza de Sonseca, Toledo

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SonsecaLa localidad toledana de Sonseca continúa conmocionada tras la muerte de Alberto, un vecino de 21 años que fallecía domingo mientras veía el partido del Mundial en una plaza del municipio. Tras el suceso, el Ayuntamiento de Sonseca decretaba tres días de luto oficial, según ha informado a través de sus redes sociales.

Según un decreto firmado por la Alcaldía de Sonseca, los días de luto comenzaron este pasado lunes 20 de julio y se prolongarán hasta el miércoles "como muestra del dolor compartido por este triste acontecimiento". Asimismo, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta en señal de duelo. El Ayuntamiento, en nombre de todo el municipio, ha trasladado sus más sinceras condolencias y todo su cariño a la familia y amigos de Alberto, el vecino fallecido.

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Un vecino muy querido en Sonseca

Alberto era un vecino muy querido en la localidad toledana de Sonseca.

Según recogen diferentes medios locales como 'Crónica de Toledo', a este joven se le conocía por ser muy aficionado "al deporte, sobre todo, a las competiciones atléticas, ya que era habitual verle participar en carreras y eventos relacionados con esta modalidad"

Además, este vecino de 21 años era muy conocido en Sonseca por ser el hijo de una "apreciada trabajadora de un establecimiento del centro de la localidad", indican desde el medio de comunicación anteriormente citado.

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Por eso, la localidad se encuentra completamente consternada. Muchos de los vecinos han utilizado las redes sociales para enviar mensajes de pésame y apoyo a la familia del joven.

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La muerte de Alberto mientras veía la final del Mundial de Fútbol 2026

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió varios avisos a las 23:16 horas de este domingo, cuando la selección española disputaba la final del Mundial de Fútbol, en las que se denunciaba que en la plaza de la Virgen de Sonseca un chico de unos 21 años había comenzado a sufrir convulsiones.

En el lugar había efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil y también se desplazaron una UVI y el médico de urgencias, que intentaron reanimar a Alberto, pero falleció en el lugar. La autopsia determinará las causas de la muerte de este chico.