Tres de los cuatro hijos de la pareja de Alameda de la Sagra, Toledo, estaban en la casa en el momento de la agresión mortal

Una mujer de 45 años muere tras ser apuñalada por su pareja en Alameda de la Sagra, Toledo: tres de sus hijos, presentes en el momento del crimen

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Alameda de la SagraUn hijo de la mujer de 45 años asesinada por su pareja en Alameda de la Sagra (Toledo) ha sido el que ha dado el aviso al 112 de que su padre había matado a su madre, cuando estaban en la vivienda tres de los hijos de la pareja, uno de ellos menor de edad.

Fuentes de la investigación han informado a EFE de que ha sido un chico de 26 años, hijo de la mujer asesinada, quien ha dado aviso al 112 de que su padre había agredido a su madre con un cuchillo, unos hechos que han ocurrido a las 5:16 horas de este martes en una vivienda de la Plaza de España de Alameda de la Sagra (Toledo).

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Otra hija del matrimonio acudió a la vivienda en cuanto se enteró del crimen

Según estas fuentes, el hijo también ha advertido de que el padre, de 48 años, se había autoinflingido cortes en las muñecas con intención de suicidarse. Al parecer, en la vivienda, en el momento del asesinato estaban tres de los hijos de la pareja, uno de ellos menor de edad del que se han hecho cargo los Servicios Sociales de la Junta de Comunidades.

Además, tras cometerse el asesinato, ha acudido a la vivienda otra hija del matrimonio, que es también mayor de edad. El presunto autor del crimen ha sido detenido por la Guardia Civil en el Hospital Universitario de Toledo.

Condena al "salvajismo moderno"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha condenado el "salvajismo moderno" que supone la violencia machista.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para analizar la situación del incendio de La Mierla (Guadalajara), García-Page ha subrayado que un suceso "tan atroz no deja de remover conciencias", y ha trasladado las condolencias del Gobierno regional a la familia y a toda la localidad de Alameda.

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Ha sentenciado que estos sucesos "no se puede bajo ningún concepto ni amparar, ni tutelar y menos aún justificar". Por su parte el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, presente también en el Cecopi, ha pedido "prudencia" y dejar que concluya la investigación de la Guardia Civil sobre el crimen para no interferir en la misma.

Conmoción en Alameda

El pueblo de Alameda de la Sagra ha quedado conmocionado por la noticia del crimen, como ha reconocido en declaraciones a EFE su alcalde, Rafael Arcicóllar, que ha defendido que Alameda es "un pueblo tranquilo" y que rechaza este tipo de violencia.

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El regidor ha adelantado que el ayuntamiento tiene previsto convocar alguna movilización de rechazo a la violencia y en solidaridad con la familia, que llevaba unos meses viviendo en la localidad, pero ha apuntado que será cuando concluya la investigación de la Guardia Civil.

La víctima no se encontraba en el sistema Viogen

La víctima no se encontraba en el sistema Viogen y no había antecedentes por hechos similares. La Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo se ha hecho cargo de la investigación, en la que se tiene como principal hipótesis la de un caso de violencia machista.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 31 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.371 desde 2003.

El 016, el teléfono contra la violencia de género

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.