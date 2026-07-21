Muere una niña de 12 años ahogada en la playa de La Laja, en Gran Canaria tras un amplio operativo de búsqueda: un niño de 11 fue rescatado con vida
Por su parte, agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación y han instruido las correspondientes diligencias
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Efectivos de Cruz Roja rescataron este martes a un niño de 11 años que se encontraba en apuros en el mar en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que la niña de 12 años que también había desaparecido en el agua ha sido localizada sin vida, según ha confirmado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Canarias.
La alerta se produjo en torno a las 13:35 horas, cuando el 112 de Canarias recibió un aviso informando de que dos menores tenían dificultades para salir del agua. Los socorristas de Cruz Roja lograron rescatar al niño, que fue atendido en la propia playa y posteriormente trasladado al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias con síntomas leves de ahogamiento, donde quedó ingresado para una valoración médica.
Un amplio dispositivo por tierra, mar y aire
Tras el rescate del menor, los servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo de búsqueda para tratar de localizar a la niña desaparecida.
En el dispositivo participaron el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, además de la unidad de drones de este último cuerpo y miembros de Salva-Emer.
Los equipos rastrearon la zona por tierra, mar y aire durante varias horas con la esperanza de localizar a la menor con vida.
Hallada a 200 metros de la costa
Según ha informado el diario 'La Provincia', finalmente fueron los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil quienes localizaron el cuerpo sin vida de la niña. El cadáver fue encontrado a unos 200 metros de la costa, frente a la zona de las piscinas naturales de La Laja, y a seis metros de profundidad, donde los submarinistas centraban parte de las labores de búsqueda.
Tras el hallazgo, una embarcación de la Guardia Civil trasladó el cuerpo hasta el muelle de San Cristóbal, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. El mismo medio señala que, según las primeras informaciones, ambos menores eran vecinos del barrio de Salto del Negro y habían acudido a la playa de La Laja para pasar la jornada.
Por su parte, la Policía Nacional se ha hecho cargo de instruir las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso, mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido.