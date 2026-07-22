La CIAIAC ha esclarecido el caso y el origen del siniestro en el que murió la joven y otro estudiante resultó herido de gravedad

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Una joven de 20 años de origen alemán falleció en septiembre de 2024 en un accidente de una avioneta en prácticas que había despegado desde el aeropuerto de Burgos, y que se estrelló en Abia de las Torres, en Palencia. El otro acompañante, un joven Bangladés de 30 años, resultó herido de gravedad.

Dos años después, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) ha esclarecido la causa del accidente y señala que la causa del siniestro fue una “pérdida de control durante la realización de una maniobra evasiva ascendente a muy baja cota, derivando finalmente en una entrada en pérdida como consecuencia de la realización continua del vuelo incumpliendo la normativa”, tal y como recoge ‘El Norte de Castilla’.

El accidente ocurrió la mañana del 18 de septiembre de 2024. La avioneta Tecnam P2008 JC despegó del aeropuerto de Villafría sobre las 9:40 horas para realizar un vuelo de instrucción VFR (navegación visual). A bordo viajaban Stella Wonschik, alumna de nacionalidad alemana de 20 años, y su adiestrador, Ashif Uddin Forhad, bangladeshí de 32 años.

Sobre las 10:30, la sala de emergencias 112 de Castilla y León recibió la alerta de que la aeronave se había estrellado en un paraje de la localidad palentina de Abia de las Torres. Los servicios de rescate no pudieron hacer nada por salvar la vida de la joven estudiante, pero sí consiguieron estabilizar y evacuar al instructor, que ingresó grave en la UCI.