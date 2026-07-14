"Si morimos, morimos juntos", Svetlana Grković no lo dudó y agarró las piernas a su marido.

Un pasajero es parcialmente succionado en un avión de Ryanair tras el desprendimiento de una ventanilla

Compartir







"Si morimos, morimos juntos". Svetlana Grković no lo dudó. Agarró las piernas de su marido mientras la mitad de su cuerpo era succionado de un avión de Ryanair. “La mitad de su cuerpo sobresalía del avión”, declaró al medio serbio Nova recogidas por The Guardian. “Reaccioné de inmediato y le agarré las piernas”, confiesa que hizo mientras su marido tenía el cuerpo fuera hasta el pecho. Y no era fácil porque todo ocurrió en cuestión de segundos.

Una falla en el motor provocó que algunas piezas rompieran la ventana del avión a 15.000 pies de altura. Al final el esfuerzo de la mujer y de otros pasajeros lograron evitar la tragedia, aunque el marido de la mujer perdió el conocimiento en tres ocasiones.

El avión “sufrió un aparente fallo sin contención de su motor derecho, con escombros que destrozaron la ventana antes de que el pasajero fuera parcialmente succionado fuera de la aeronave”, ha desvelado la aerolínea, mientras el hombre, de 61 años, sigue hospitalizado en Grecia y permanece "gravemente herido y en estado de shock". No recuerda nada del accidente.

La mujer logró su objetivo, que su marido se mantuviera con vida. “Tiene la mano particularmente herida y quemaduras", pero todo pudo ser peor. La solidaridad de los pasajeros aún logra conmover a Svetlana. La realidad es que la tensión fue extrema en el avión porque la descomprensión hizo pensar a muchos de los viajeros que se iban a estrellar, pero los hubo que más que pensar en ellos vieron la escena y reaccionaron con rapidez pese a la falta de oxígeno y los nervios.

Uno de los testigos los explica de forma gráfica. “La descompresión fue extrema. Sentíamos que no podíamos respirar. El hombre herido sangraba y luego perdió el conocimiento varias veces, muy probablemente debido a la falta de oxígeno y al shock”.

El incidente está siendo actualmente investigado por la Autoridad Helénica de Investigación de la Seguridad Aérea y Ferroviaria.