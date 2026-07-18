Las dos tripulaciones pudieron maniobrar siguiendo las indicaciones y se pudo resolver sin consecuencias

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El Spica (Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos) ha explicado que el pasado 10 se evitó que dos aviones de pasajeros volaban a la misma altitud y en direcciones opuestas en el espacio aéreo que se controla desde Canarias, según informa 'Canarias'.

Los dos aviones cubrían vuelos comerciales de Iberia y Air Europa. Gracias a los avisos por el sistema anticolisión TCAS, las dos tripulaciones pudieron maniobrar siguiendo las indicaciones y se pudo resolver sin consecuencias.

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El sistema anticolisión TCAS es “la última barrera de seguridad cuando fallan las anteriores” supone un claro indicio de que el incidente fue relevante y merecedor de una investigación por parte de los organismos oficiales", según los propios controladores.

El avión de Air Europa estaba volando por la misma aerovía que el de Iberia

Los sindicatos han señalado que “el 10 de julio de 2026, a las 01:23 h UTC, el Airbus A321 de Iberia con matrícula EC-OLE, operando el vuelo IBE0140, volaba por la aerovía N857 a nivel de vuelo FL360 (36.000 ft, unos 10.970 m) con rumbo noreste, entre los puntos de notificación ETIBA y BIPET, en el sector oceánico del FIR/UIR (Región de Información de Vuelo / Región Superior de Información de Vuelo) de Canarias, gestionado por Enaire”.

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“En ese momento -continúa el Spica- se activó en cabina un aviso TCAS TA (Traffic Advisory, aviso de tráfico), seguido de una resolución "TCAS RA DESCEND". La causa fue un Boeing 787-9 de Air Europa, matrícula EC-NBM e indicativo AEA05. La aeronave volaba por la misma aerovía al mismo nivel de vuelo y en sentido opuesto.

En el avión de Air Europa se activó de forma coordinada el aviso complementario "TCAS RA CLIMB". Tras alertar a las tripulaciones, siguieron las indicaciones del TCAS para que el avión de Iberia ganase altitud y el de Air Europa descendiera.