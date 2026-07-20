Un ciclista de 84 años ha muerto tras ser atropellado por un coche que huyó del lugar del accidente en la carretera de Pollença, en Mallorca

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Un ciclista de unos 84 años ha fallecido este lunes tras ser atropellado por un coche que se dio a la fuga cuando circulaba por la carretera Ma-2200, en el término municipal de Pollença, en Mallorca.

Según ha informado el SAMU 061, el siniestro se produjo sobre las 07.55 horas, a la altura del kilómetro 54 de la citada vía.

El impacto lo lanzó contra una zanja

De acuerdo con las primeras investigaciones, el turismo adelantó a la bicicleta y, al intentar regresar a su carril, arrolló al ciclista, que salió despedido y cayó en una zanja situada en uno de los laterales de la carretera.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia, que practicaron a la víctima maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pese a los esfuerzos de los sanitarios, no fue posible salvar la vida del ciclista, cuyo fallecimiento fue confirmado en el lugar del accidente.

El vehículo que presuntamente provocó el atropello, un coche que arrastraba un remolque, abandonó el lugar sin detenerse. La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, trata de localizar al conductor para esclarecer las circunstancias del siniestro.