Asun Chamoso 23 JUL 2026 - 13:04h.

Los Mossos denunciaron a su pareja y buscan a un tercer implicado que huyó con las camisetas valoradas en 2.150 euros

Los hechos sucedieron el día de la final del Mundial en la tienda del FC Barcelona situada en el paseo Jaume I de Salou

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TarragonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 36 años y denunciado penalmente a una mujer de 33 años por un delito de hurto. Se les acusa de sustraer unas camisetas de fútbol en una tienda oficial en Salou (Tarragona). Un robo en el que utilizaron el cochecito, en el que llevaban a uno de sus dos hijos menores, para ocultar el material robado.

Los hechos sucedieron este domingo, el día de la final del Mundial, poco antes de las cinco de la tarde, en la tienda del FC Barcelona situada en el paseo Jaume I de Salou. Los Mossos recibieron el aviso de que una pareja acompañada de dos menores se había llevado sin pagar camisetas valoradas en casi 2.150 euros.

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Tal como se ve en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento deportivo, el hombre descuelga varias camisetas oficiales de las perchas y las va ocultando en el carrito de uno de los menores.

Huida con el botín

Agentes del Grupo de Delincuencia Urbana, junto con patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Salou y Vila-seca se desplazaron hasta el lugar. Tras diversas gestiones, comprobaron que el detenido había usado el cochecito para esconder las prendas deportivas y que la pareja contó con la colaboración de un tercer hombre, que logró huir con el botín.

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Los dos principales implicados, que iban acompañados de sus hijos menores, fueron interceptados en la calle Rodríguez Pomatta. Los Mossos comprobaron que se habían cambiado parte de la ropa y pretendían abandonar la zona en un turismo. Tras registrar el interior, encontraron la documentación del tercer sospechoso. También localizaron un rollo de papel de aluminio, una bolsa de cartón forrada con este material, cinta adhesiva y otros objetos utilizados para cometer hurtos.

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Con el objetivo de que la mujer pudiera seguir haciéndose cargo de los menores que los acompañaban, la policía catalana optó por no detenerla y denunciarla penalmente, mientras que su pareja fue detenida.

Los implicados en este robo acumulan más de 90 antecedentes policiales por hechos similares. Además, se da la circunstancia de que hace pocos días habían estado implicados en hurtos con la misma forma de actuar en la comarca gerundense del Baix Empordà. Solo el detenido cuenta con 47 antecedentes policiales.