Las víctimas del accidente de moto mortal en Formentera eran dos jóvenes recién graduadas en medicina

Mueren dos jóvenes, una de ellas de 25 años, que iban en moto tras ser arrolladas por un taxi en Formentera

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FormenteraLa isla pitiusa de Formentera continúa conmocionada tras la muerte de dos jóvenes en un accidente de tráfico durante la mañana del pasado miércoles 22 de julio. El suceso ocurrió cuando estas dos mujeres que viajaban en motocicleta eran arrolladas por un taxi en las inmediaciones de Cala Duo, en Formentera.

En un primer momento, las primeras informaciones apuntaban a que las jóvenes tendrían en torno a 25 años. Sin embargo y según han ido pasando las horas, medios locales como 'Diario de Ibiza' han podido conocer más detalles sobre el suceso.

Dos jóvenes recién graduadas en medicina

Como informa el medio de comunicación anteriormente citado, las dos fallecidas son dos mujeres de nacionalidad portuguesa que se encontraban de viaje en Formentera junto a otras cuatro amigas. El motivo de este viaje era la celebración por haberse graduado como médicas.

"Las dos fallecidas eran médicas que se encontraban en la isla junto a otras cuatro compañeras de profesión celebrando el final de su formación. Se supone que las otras cuatro mujeres circulaban en otras dos motos, aunque este detalle no ha podido ser confirmado", indican desde 'Diario de Ibiza'.

El accidente mortal de estas dos jóvenes

Los servicios de emergencias recibían el aviso a las 11:27 horas y hasta el lugar de los hechos se desplazaban dos ambulancias -una de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB)-, además de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.

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A su llegada, los equipos de emergencias no podían salvar a ninguna de las dos mujeres.

Los trabajos de las autoridades tras el accidente

Como consecuencia del accidente, el Consell de Formentera cortaba al tráfico el tramo comprendido entre la calle de Llevant, en el cruce con la carretera de la Savina, y el acceso a ses Illetes, comunicaba la institución insular en otra nota.

El cierre se mantuvo mientras los servicios de emergencia y las autoridades competentes completaban las actuaciones judiciales y policiales en la zona.

La institución insular pedía a la ciudadanía que evitase desplazarse a este punto, respetase la señalización y las indicaciones de los servicios de emergencia y utilizase itinerarios alternativos.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.