Agencia EFE 23 JUL 2026 - 11:38h.

La campaña, que ya supera las 80.000 firmas, cuestiona la actuación del árbitro, denuncia supuestas irregularidades y solicita a la FIFA la repetición del partido

Este tipo de peticiones no tienen validez reglamentaria ni pueden obligar a la FIFA a modificar el resultado de una competición oficial

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Aficionados argentinos han lanzado una campaña en la plataforma digital Change.org para solicitar la repetición de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El encuentro, que culminó con la victoria de la sección española con un gol de Ferran Torres en la prórroga, ha suscitado todo tipo de teorías en las que se habla de que la selección albiceleste tuvo que dejarse vencer, y ahora, esta iniciativa ya supera las 80.000 firmas.

La petición, iniciada por la aficionada Gisela Sánchez, cuestiona la actuación del árbitro esloveno Slavko Vinčić y reclama a la FIFA que revise las decisiones tomadas durante el encuentro, disputado el 19 de julio en Nueva York.

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"La reciente final entre Argentina y España fue empañada por la actuación polémica y corrupta del árbitro, quien, según pruebas de video, fue comprado para influenciar el resultado del partido", explica en la plataforma.

Piden a la FIFA la repetición de la final, "esta vez sin la influencia de un árbitro corrupto"

Sánchez reclama que hubo acciones arbitrales que influyeron en el desarrollo del partido, denuncia supuestas irregularidades sin aportar pruebas verificadas y piden que el organismo rector del fútbol mundial analice lo ocurrido.

"No es solo una cuestión de justicia para Argentina, sino para el futuro del fútbol mundial. Necesitamos garantizar la integridad de los árbitros en todos los niveles del deporte. Si permitimos que la corrupción pase desapercibida en este escenario global, estamos dando un mal ejemplo a las futuras generaciones de deportistas y aficionados", continúa.

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Las reacciones en redes sociales no han tardado en llegar, no solo de aficionados españoles, también de políticos del país, como el mensaje que ha publicado Óscar Puente a través de su cuenta de X: "A ver si consiguen tirar a puerta".

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A pesar del gran apoyo que ha tenido la petición, estas no tienen validez reglamentaria ni puede obligar a la FIFA a modificar el resultado de una competición oficial. La repetición de un partido solo podría producirse en circunstancias excepcionales contempladas por los reglamentos deportivos o por una resolución de los órganos competentes.

La iniciativa argentina no es la única que ha surgido durante el Mundial 2026. En Francia, una campaña digital que superó las 82.000 firmas reclamó repetir la semifinal ante España por una jugada previa al penalti que abrió el marcador, aunque tampoco tuvo efectos sobre el desarrollo del torneo.